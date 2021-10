Ein Leben wie aus einem Roman – Der Zürcher, der für den Kommunismus sein Leben gab Fritz Platten war ein überzeugter Linker, ein Vertrauter Lenins und einmal auch sein Beschützer. Er starb 1942 in einem sowjetischen Straflager. Die Basler Unibibliothek widmet ihm eine Ausstellung. Markus Wüest

Erster Kongress der Kommunistischen Internationalen, März 1919 in Moskau: Gustav Klinger, Hugo Eberlein, Lenin und Fritz Platten. Foto: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Januar 1918, tiefer Winter in Petrograd, im heutigen St. Petersburg. Lenin, der Revolutionär, sitzt im Fond eines Autos. Neben ihm Fritz Platten. Schüsse fallen. Ein Attentat auf den Bolschewistenführer! Platten wirft sich geistesgegenwärtig auf Lenin, zerrt ihn aus der Schusslinie und wird dabei selber an der Hand getroffen. Lenin bleibt unverletzt. Im August desselben Jahres wird er allerdings weniger Glück haben. Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn Wladimir Iljitsch Lenin damals ums Leben gekommen wäre? Und wer ist Fritz Platten?

Fritz Platten wurde 1883 in Tablat – heute ein Stadtteil von St. Gallen – geboren. Sein Vater war Schreiner. 1892 kam der junge Platten nach Zürich, absolvierte die Sekundarschule, begann eine Lehre als Schlosser beim Industriewerk Escher Wyss & Cie. 1904, so steht es zumindest bei Wikipedia, trat er dem Arbeiterbund Eintracht bei. Und er machte politische Karriere. Von 1917 bis 1922 sass Fritz Platten im Schweizer Nationalrat. Zuerst für die SP, ab der Parteigründung der Kommunisten in der Schweiz 1921 für die KPS.