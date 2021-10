Bauarbeiten SBB – Der Zug von Winterthur nach Bauma fällt abends aus Eine Woche lang schleifen die SBB die Schienen der Strecke Winterthur–Bauma. ÖV-Benutzerinnen und -Benutzer müssen auf Ersatzbusse ausweichen. David Herter

Der letzte Zug nach Bauma fährt zwischen Montag, 25., und Freitag, 29. Oktober, jeweils um 21.13 Uhr in Winterthur ab. Foto: Marc Dahinden

Eine Woche lang transportieren die SBB ihre Passagiere am späten Abend per Bus von Winterthur nach Bauma. Grund sind Unterhaltsarbeiten. «Entlang der Strecke werden die Schienen geschliffen und Schotter gestopft», sagt Mediensprecher Oliver Dischoe. Vereinzelt würden auch Schienenteile und Weichen ausgewechselt.

Weil die Arbeiten am Schienennetz nur möglich sind, wenn keine Züge verkehren, fährt der letzte Zug nach Bauma zwischen Montag, 25., und Freitag, 29. Oktober, jeweils um 21.13 Uhr in Winterthur ab. In umgekehrter Richtung verlässt der letzte Zug um 21.10 Bauma.

Anstelle der S26 Winterthur-Bauma verkehren an den erwähnten Abenden ab 21.40 Uhr jeweils Ersatzbusse, wobei die Haltestellen Grüze und Rämismühle-Zell nicht bedient werden. Wer von Winterthur nach Grüze fahren will, muss ausnahmsweise die S35 Winterthur-Wil benützen, nach Rämismühle-Zell fährt ein Minibus ab der Haltestelle Rikon.

