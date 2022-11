Weine aus der Region ausgezeichnet – Der zweitbeste Merlot der Schweiz kommt aus Neftenbach Drei Weine aus der Region schaffen es bei der Verleihung des Weinpreises «Grand Prix du Vin Suisse» in die Top drei. Fabienne Grimm

Winzerin Nadine Saxer hat es in mit ihrem Merlot unter die Top drei der Schweiz geschafft. Archivfoto: Madeleine Schoder

Wer einen der aktuell besten Weine der Schweiz probieren will, muss nicht weit reisen. Bei der Verleihung des 16. Grand Prix du Vin Suisse am Freitag in Bern konnten drei Weinproduzenten aus der Region abräumen. In der Kategorie Merlot holte das Weingut Nadine Saxer aus Neftenbach den zweiten Platz, das Weingut Kindhauser-Berghof aus Wiesendangen schaffte es in der Kategorie Müller-Thurgau ebenfalls auf den zweiten Platz. Weinproduzent Peter Gehring, Inhaber und Kellermeister des Weinguts Gehring aus Freienstein, ergatterte sich gar den ersten Platz in der Kategorie Pinot Noir.