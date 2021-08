Erstes Duell nach GC-Aufstieg – Derby, endlich Derby – und die Clubs heizen an Nach fast zweieinhalb Jahren Pause dürfen sich der FCZ und GC wieder miteinander messen. Fans und Spieler freuen sich. Marcel Rohner , Christian Zürcher

«Du brauchst Derbys»: FCZ-Fan und Künstler Daniel Binggeli über die Sehnsüchte beim ersten Aufeinandertreffen mit GC seit zweieinhalb Jahren. Foto: Urs Jaudas (Tamedia)

Idaplatz, Kreis 3, FCZ-Revier. Es ist Morgen, Daniel Binggeli, kurze Hosen, rosarote Sonnenbrille, zündet sich eine Zigarette an und schwelgt. «Es ist schon so. Du brauchst Derbys», sagt der Zürcher Künstler. «Ich freue mich wie schon lange nicht mehr.» Der FCZ spielt wieder einmal gegen GC, und Binggeli ist ein bisschen nervös. Der 52-Jährige ist FCZ-Fan, ziemlich glühend, und dieses Dasein erklärt man am trefflichsten über Geschichten.

Er hat einst nach einem Derby seinen Job verloren, sein FCZ spielte 0:0, er ging am Morgen darauf alkoholisiert zur Arbeit. Kam schlecht an. Ein andermal wurde er bei einem Trainingsbesuch in Joggingkleidern von Urs Schönenberger mit einem jugoslawischen Transferzugang verwechselt. Und weil er gerne eine Perskindol-Jacke im Stil des legendären Masseurs Hermann Burgermeister trug, kam er bei FCZ-affinen Clubs zu Gratiseintritten, weil er sich eben als Hermann Burgermeister ausgab (der echte Burgermeister hat ihm später lächelnd verziehen).