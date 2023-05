Vor dem Spiel gegen Zürich – Derby gegen Zürich und Fernduell mit Sion Der FC Winterthur trifft im zweitletzten Spiel auf den abgelösten Meister FC Zürich. Es ist eine Chance auf dem Weg zum Klassenerhalt. Gregory von Ballmoos

Der FCW feiert das 1:0 von Francisco Rodriguez gegen den FC Zürich vor der Bierkurve. Der Torschütze ist am Donnerstag gesperrt. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Es ist der 35. Spieltag, und der FC Winterthur hat die Chance, den Klassenerhalt zu sichern. Das ist absolut bemerkenswert oder wie Trainer Bruno Berner sagt: «Wenn uns das jemand im letzten Sommer gesagt hätte, hätten wir das sofort unterschrieben.» Dafür braucht es gegen den FC Zürich aber einen Sieg und gleichzeitig eine Niederlage von Sion gegen Luzern. Die Ausgangslage zwei Spiele vor Schluss ist folgende: Der FC Winterthur hat 32 Punkte, Sion 31, aber das bessere Torverhältnis. Die Sittener spielen noch gegen Luzern und St. Gallen.

Der FC Winterthur muss am letzten Spieltag nach Bern. Bei der Meisterfeier in Bern können wohl keine Punkte eingeplant werden. Muss der FCW also im Derby gewinnen? «Wichtig ist, dass wir wieder einmal punkten», sagt Trainer Bruno Berner. Er erinnert daran, dass sein Team die letzten vier Heimspiele allesamt verlor. Als ihm ein Journalist nach der Niederlage gegen Servette vorrechnete, dass es wohl noch vier Punkte braucht, um sicher zu sein, konterte Berner, dass es auch ohne Punkt reichen könne.

Nun sagt der FCW-Trainer: «Um gegen den FCZ zu gewinnen, braucht es einen ganz guten Tag und das eine oder andere Tor im richtigen Moment.» Dann könne man den FCZ aushebeln, ist Berner überzeugt. Das gelang den Winterthurern in dieser Saison aber noch nie. Es gab in drei Spielen drei Unentschieden. Fussballerisch war es jeweils etwas biedere Kost – das erste Heimspiel im Hochsommer ausgenommen. Dafür war der Publikumsaufmarsch jeweils beachtlich. Das wird auch am Donnerstag der Fall sein. Die Schützenwiese ist seit Wochen ausverkauft – und der FC Zürich hätte wohl gerne noch mehr Tickets bekommen. An die letzten Auswärtsspiele reisten jeweils gegen 2000 Fans – der Winterthurer Gästesektor fasst gerade einmal rund 800 Plätze.

Zürich im Hoch

In den letzten vier Spielen haben sich die Zürcher definitiv aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Die Stadtzürcher holten sich in diesen Spielen acht Punkte. Das reicht in dieser doch speziellen Saison nicht nur, um sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden, sondern erlaubt sogar, auf die europäischen Plätze zu schielen. Der FC Zürich liegt nur noch zwei Punkte hinter Rang fünf. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League. Diesen wolle man nun anvisieren, sagte FCZ-Altmeister Blerim Dzemaili nach dem Derbysieg gegen GC am letzten Wochenende.

Mit den acht Punkten aus den letzten vier Spielen ist der FC Zürich in der Formtabelle die Nummer vier. Vor ihm liegen YB, Lugano und Servette: die letzten vier FCW-Gegner. «Ein Mammutprogramm», findet Berner. Dabei werden Francisco Rodriguez und Granit Lekaj fehlen. Rodriguez ist gegen Zürich gesperrt, Lekaj verletzt. Ob Joaquín Ardaiz nach seiner Tomate und seiner Krankheit zurückkehrt, ist noch nicht ganz klar. Am Mittwoch war er aber sicher beim Mannschaftstraining dabei.

Lausanne oder Lausanne?

In der Challenge League wurde die zweitletzte Runde bereits am Dienstag gespielt. Dabei hat sich Yverdon den Aufstieg mit einem Unentschieden gegen Aarau gesichert. Für die Barrage kommen mit Lausanne-Sport, Lausanne-Ouchy, Aarau und Wil noch immer vier Teams infrage – wobei eines der Lausanner Teams direkt in die Super League aufsteigen wird.

