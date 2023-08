FC Winterthur schlägt GC – Derbysieg für den FCW Auf eine überzeugende Art und Weise schlägt der FC Winterthur die Grasshoppers mit 3:1. Ein Sieg, der allen auf ihre Weise guttat – womöglich sogar dem Ex-Trainer. Gregory von Ballmoos

Der FCW feiert das 3:1 von Randy Schneider. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

«Ich bin sehr froh», sagte FCW-Trainer Patrick Rahmen nach dem Spiel. Sehr froh war er über den ersten Saisonsieg, sehr froh durfte er aber auch über die Leistung seines Teams sein. Von den Unsicherheiten von den letzten drei Halbzeiten, eine gegen Basel und zwei gegen YB, war wenig zu sehen. Wobei alles so begann wie gegen YB.

Nach acht Minuten lag der FCW bereits wieder zurück. Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und dann zu viel Platz im Mittelfeld luden Tsiy Ndenge ein. Der Zürcher Mittelfeldspieler lancierte Bradley Fink, und die Basler Leihgabe traf zum 0:1 aus Winterthurer Sicht. Der FCW musste sich an der eigenen Nase nehmen. Samuel Ballet beispielsweise, der zwar ein sehr gutes Spiel machte, aber den Ball in dieser Situation etwas unnötig verlor. Oder Alexandre Jankewitz, der Ndenge bei seinem Lauf durchs Mittelfeld nur begleitete. Oder die Winterthurer Abwehr, die Fink arg einfach entschwinden liess. «Wir wurden auf die Probe gestellt, das Tor fiel genau so, wie wir es nicht wollten», sagte Rahmen. Danach war der FCW aber wach – es war wie schon in Bern, das Gegentor war wie ein Weckruf.

Di Giusto fast mit dem Doppelpack

Matteo Di Giusto machte mit einer herrlichen Einzelaktion den Ausgleich, entscheidend beim Tor war aber der Lauf von Souleymane Diaby. Dieser überlief seinen Gegner, sodass Dirk Abels entscheiden musste, ob er Di Giusto allein liess, um mit Diaby in die Tiefe zu laufen, oder ob er bei Di Giusto bleiben soll. Abels lief, es war die falsche Entscheidung. Der FCZ-Junior Di Giusto schlenzte den Ball ins hohe Eck. Die beste Szene hatte Di Giusto aber einige Minuten später. Zusammen mit Aldin Turkes spielte er die GC-Abwehr aus und traf noch vor der Pause zum 2:1. Doch der Videoschiedsrichter meldete sich aus Volketswil. Die kalibrierte Linie zeigte, dass Turkes im Abseits stand. «Uns wurde nichts geschenkt», sagte Rahmen dazu. Dennoch sei sein Team beim Plan geblieben. Dieser hiess: stabile Defensive und aggressiv in den Duellen. Das musste auch der Ex-Trainer attestieren. «Die Grundlagen hat Winterthur besser gemacht», sagte Bruno Berner. Er war sichtlich angefressen ob der Leistung seiner Mannschaft.

Matteo Di Giusto trifft zum Ausgleich. Der junge Winterthurer hatte einen guten Auftritt. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Dazu hatte er vor allem in der zweiten Halbzeit allen Grund. «Nach dem 1:1 wurde Winti nur noch besser», sagte Berner. Sein Team hingegen baute eher ab. Nach gut einer Stunde belohnte sich der FCW für den guten Auftritt. Der wirblige Ballet lief mit dem Ball am Fuss in den Strafraum und wurde von Michael Kemptner so offensichtlich gefoult, dass der Entscheid sofort klar war. Penalty für den FCW. Turkes trat an und traf souverän. «Es war ein wichtiges Tor für mich», sagte er, es habe ihm gutgetan. Für Turkes war es der erste Treffer seit rund elf Monaten. Damals traf er im Schweizer Cup gegen den FC Zürich doppelt. Sein letzter Ligatreffer datiert gar vom 17. Dezember 2020.

Nach dem 2:1 war das Spiel entschieden. GC war nicht in der Lage, die Winterthurer unter Druck zu setzen. Das lag an der Organisation im Winterthurer Mittelfeld. Dabei spielte der Neue Musa Araz in der zweiten Halbzeit eine entscheidende Rolle. Er ersetzte den leicht erkrankten Luca Zuffi zur Pause. Aber es lag auch an der Rückkehr von Captain Granit Lekaj. Der Innenverteidiger stabilisierte die Abwehr. Lekaj gab ausgerechnet gegen GC sein Comeback – im April verletzte er sich im Derby gegen die Grasshoppers auf der Schützenwiese.

Schneider traf, und Berner zeigt sich versöhnlich

Am Schluss passte alles beim FCW. Ein Befreiungsschlag von Diaby wurde zur perfekten Kontervorlage für Turkes, weil Seko in der GC-Abwehr fast dilettantisch das Offside aufhob. Über den starken Ballet kam der Ball zu Randy Schneider, und der ehemalige GC-Junior traf zum 3:1. Es war die definitive Entscheidung, danach spielten die Winterthurer Katz und Maus mit GC. Sie liessen den Ball ungewohnt souverän kursieren, GC kam kaum mehr in Ballbesitz. «Es ist ein absolut verdienter Sieg», sagte GC-Trainer Berner.

Trotz der Enttäuschung kam auch Berner zu einem versöhnlichen Schluss. «Ich durfte in Winterthur mitbauen, jetzt führt es Patrick Rahmen weiter», sagte Berner. Die Entwicklung freue ihn, sagt er. Und womöglich tut ihm der Auftritt seines Teams auch gut. Er dürfte einige Argumente mehr haben, wenn es darum geht, beim Sportchef neue Spieler zu fordern.

FC Winterthur - GC Zürich 3:1 (1:1) Schützenwiese – 8400 Zuschauende (ausverkauft) – SR: Schärer Tore: 8. Fink (Ndenge) 0:1. 19. Di Giusto (Jankewitz) 1:1. 61. Turkes (Foulpenalty) 2:1. 85. Schneider (Turkes) 3:1. FCW: Kuster; Sidler (76. Gantenbein), Lekaj, Stillhart, Diaby; Zuffi (46. Araz), Jankewitz (90. Arnold); Ballet, Di Giusto (74. Schneider), Burkart (46. Ltaief); Turkes. GC: Hammel, Abels, Tobers, Seko, Kemptner; Meyer (62. Rastoder), Abrashi, Ndenge (62. Kacuri); Corbeanu (84. Momoh), Fink, de Carvalho (65. Nigg). Bemerkungen: FCW ohne Gelmi, Buess ,Rodriguez (alle verletzt), Manzambi, Corbaz, Gonçalves, Chiappetta, Lüthi, Holenstein, Abaz (nicht aufgeboten). GC ohne Lonwijk, Morandi, Shabani, Schüpf, Blasucci (alle verletzt), Dadashov (krank), Glaus (nicht aufgeboten). Verwarnungen: 41. Fink, 48. Sidler (im nächsten Spiel gesperrt), 60. Abels, 63. Abrashi, 67. Nigg (alle Foul).

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.