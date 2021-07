Genervte Einwohner in Elsau – Derzeit sind viele Hausierer unterwegs Bei vielen Haushalten in Elsau klingelte es in den letzten Wochen an der Tür. Die Kantonspolizei Zürich sagt, wann Vorsicht geboten ist. Nicole Döbeli

Es klingelt und man befindet sich mitten im Verkaufsgespräch. Symbolbild: Michael Schneeberger

Unvermittelt klingelt es an der Haustür. Es ist weder die Pöstlerin noch der Nachbar, sondern ein Vertreter, und man findet sich ungefragt in einem Verkaufsgespräch wieder. Eine Situation, die meist harmlos verläuft, manchmal etwas unangenehm ist, in seltenen Fällen aber kostspielig oder sogar gefährlich sein kann. Im Raum Winterthur werden derzeit wieder fleissig die Klinken geputzt. So berichten in der Facebookgruppe «Du bisch vo Elsau wänn…» Personen aus allen Quartieren der Gemeinde, dass in den letzten Wochen Hausierer bei ihnen geklingelt hätten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung