Kolumne Lomo – Des Kaiser neue Trompeten Es war einmal ein Land, in dem jeder, der eine besonders einfältige Melodie spielte, die Chance hatte, dass auch andere die Melodie nachspielen würden. Johannes Binotto

Die Menschen in dem Land arbeiteten Tag für Tag fleissig für den Kaiser, der jede Menge Geld mit Werbung machte, davon aber nichts ans Volk abgab. Foto: Stephen Lam / San Francisco Chronicle

Es war einmal ein grosses Land, dessen Flagge war blau und mit einem Vögelchen drauf, und in ihm wohnten etwa 238 Millionen Menschen. Es war ein virtuelles Land (darum hatten auch so viel Platz). Die Menschen in dem Land arbeiteten Tag für Tag fleissig für den Wohlstand des Landes und den Kaiser, der jede Menge Geld mit Werbung machte, davon aber nichts ans Volk abgab. Nein, man arbeitete gratis für das Land und sogar an den Wochenenden, ohne dass man einen Rappen Lohn kriegte.

Das Einzige, was die Menschen kriegten, war eine kleine blaue Trompete und dazu die Erlaubnis, Tag und Nacht und wann immer sie wollten auf ihr zu spielen. Und weil das alle machten, war es in dem Land immer sehr laut. Wer besonders laute und besonders einfache (bzw. einfältige) Melodien spielte, hatte Chancen, dass auch andere die Melodie nachspielen würden. Diese Vor-Trompeter kriegten zwar immer noch keinen Lohn, aber dafür Aufmerksamkeit – zumindest ein paar Minuten lang, bis dann jemand anders eine noch lautere und eingängigere Melodie spielte. Jene indes, denen keine Melodie einfiel, die bliesen einfach möglichst schrill, in der Hoffnung, wenigstens so gehört zu werden.

Kein Wunder hatten die Menschen im Land immer Kopfweh. Und trotzdem wollte kaum je jemand auswandern. Zu verführerisch war die Hoffnung, irgendwann mal so gut Trompete spielen zu können, dass alle andern zuhören würden – eine Hoffnung, die sich natürlich nie erfüllte. Die Adligen im Land, die erkannte man daran, dass sie vom Kaiser einen blauen Orden mit ihrem Namen und einem Häkchen drauf verliehen bekamen. Darauf waren sie mächtig stolz und schauten verächtlich auf all die anderen ohne Orden.

Aber eines Tages bestieg ein neuer Kaiser den Thron und der fand, sogar diese Orden zu verschenken, sei eigentlich schon ein zu grosses Geschenk, und bestimmte stattdessen, dass man die blauen Orden kaufen müsse. Worauf nun plötzlich alle Orden kauften, wo eigentlich ein anderer Name draufstand. Und nun war endgültig das Chaos im Land ausgebrochen. Die einen warfen ihre Trompete weg, die anderen schrien verzweifelt rum, aber niemand wusste, was das sollte.

Und die Moral von der Geschichte? Ehrlich gesagt, ich weiss sie nicht. Das Märchen ist einfach viel zu doof. Die Gebrüder Grimm hätten es sicher nicht in ihre Sammlung aufgenommen.

