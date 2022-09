Klatsche für Winterthur – Desolater FCW liess sich von Luzern vorführen 0:6 unterliegt der FC Winterthur dem FC Luzern. Dabei hatten die Winterthurer nie wirklich eine Chance und liessen sich phasenweise gehen. Gregory von Ballmoos

Musste unten druch: Tobias Schättin und der FC Winterthur waren chancenlos gegen Luzern. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Und dann gab es Pfiffe. Zur Halbzeit. Zwar nur vereinzelt, aber dennoch deutlich hörbar. Nach dem Spiel waren sie zahlreicher und lauter. Und bei der «Ehrenrunde» des FC Winterthur eskalierte es beinahe. Roman Buess legte sich mit unzufriedenen Fans auf der Gegentribüne an. Der Frust von beiden Seiten war genau so nachvollziehbar wie die Pfiffe. Das sonst so positive und wohlwollende Winterthurer Publikum akzeptierte die Leistung seiner Mannschaft nicht. Wobei das Gezeigte wenig mit einer Leistung zu tun hatte, sondern viel mehr mit einer Nichtleistung. «Es war eine riesen Frechheit, was wir heute gezeigt haben», sagte Innenverteidiger Granit Lekaj nach dem Spiel. Er hatte recht.