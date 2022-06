Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Deutlicher Warnschuss von Ex-Migros-Chef Bolliger Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Nach der gewonnenen Alkoholabstimmung sieht sich der ehemalige Migros-Chef Herbert Bolliger in der Ansicht bestärkt, «dass die Mehrheit der Genossenschafterinnen und Genossenschafter an den traditionellen Werten der Migros festhalten und nicht alles gleich wie alle anderen Anbieter machen wollen». Und Bolliger feuert einen deutlichen Warnschuss an Migros-Präsidentin Ursula Nold und Unternehmenschef Fabrice Zumbrunnen ab. Er sagt auf die Frage der SonntagsZeitung, inwiefern er sich weiter engagieren werde, falls ihm die Strategie der Migros missfällt: «Wenn es zum Beispiel um Themen wie die Abschaffung des Kulturprozents oder die Umwandlung der Migros-Genossenschaft in eine AG geht, dann werde ich mich bestimmt wieder zu Wort melden – wieder als Genossenschafter.»