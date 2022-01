Steueroase Schweiz – Deutsche Modekette zieht es nach Zug Das Familienunternehmen Peek & Cloppenburg plant, Unternehmensteile in die Schweiz zu verlagern. Denn der Modehändler hat grosse Pläne. Maren Meyer

In der Schweiz bisher die einzige Filiale: Peek & Cloppenburg im Sihlcity in Zürich. Foto: Getty Images

Der erste Blick auf Google Maps gibt nicht viel her: ein unscheinbares Bürogebäude aus grauem Beton und bräunlich gefärbten Fenstern nicht unweit der Bahngleise in Zug. Doch hinter der Fassade des Gebäudes an der Inneren Güterstrasse 2 firmiert neu einer von Deutschlands grössten Modehändlern: Peek & Cloppenburg (P&C) zieht es in die Schweiz.