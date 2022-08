Fliegerbombe in Lörrach entdeckt – Deutsche Polizei evakuiert rund 3500 Anwohner Am Mittwochmorgen ist eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Lörrach-Brombach gefunden worden. Sie soll noch im Laufe des Abends entschärft werden. Isabelle Thommen Katrin Hauser

Beim gefundenen Objekt handelt sich um eine circa 250 Kilogram schwere amerikanische Fliegerbombe. Foto: Polizeipräsidium Freiburg

In Lörrach ist am Mittwochmorgen eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Lörrach-Brombach gefunden worden. Wie die deutsche Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde die Bombe bei Baggerarbeiten entdeckt. Bauarbeiter haben das Objekt in einer Baggerschaufel entdeckt, wo es sich bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch befindet.

Es handle dabei sich um eine circa 250 Kilogram schwere amerikanische Fliegerbombe, teilt die deutsche Polizei am Mittwochnachmittag mit. «Sie wird noch im Laufe des heutigen Tages entschärft.» Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei vor Ort im Einsatz.

Im Hinblick auf die Entschärfung wird die deutsche Polizei voraussichtlich alle Geschäfts- und Wohngebäude im Umkreis von 500 Metern evakuieren. Davon sind rund 3500 Anwohner betroffen.

Als erste Sammelstelle für die Bürgerinnen und Bürger dient die Halle bei der Astrid-Lindgren-Schule in Hauingen. «Die Evakuierung läuft momentan an», teilt Pressesprecher Mathias Albicker gegen 15 Uhr mit. «Zum eigenen Schutz sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitskräfte im Gebiet unbedingt Folge zu leisten.» Weitere Details würden noch veröffentlicht.

Der Bahn- und Strassenverkehr ist im gesperrten Bereich derzeit unterbrochen. Die Busse werden umgeleitet, während die Züge derzeit stillstehen. Auch die Bundesstrasse B317 werde man sperren müssen, so Albicker.

