Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), zeigt sich offen für Waffenlieferungen an die Ukraine: «Die Lieferung von Defensivwaffen könnte eine Möglichkeit zur Unterstützung der Ukraine sein», sagte sie dem Portal «t-online.de». Für den Fall eines Angriffs Russlands auf die Ukraine geht Strack-Zimmermann davon aus, dass dann auch das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 gestoppt werde.

«Wir haben in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, dass keine Waffen in Krisengebiete geliefert werden sollen», sagte die FDP-Politikerin, fügte aber hinzu: «Angesichts der aktuellen Lage und Betroffenheit unseres Kontinents sollten wir das im konkreten Fall überdenken.» Scharfe Kritik übte sie an Russlands Präsident Wladimir Putin. «Der russische Präsident lebt in der Vergangenheit – und will auch dorthin zurück. Er träumt gewissermassen von einer Sowjetunion 2.0», sagte sie.