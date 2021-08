Tödlicher Unfall am Wasenhorn – Deutscher Bergsteiger in Walliser Alpen abgestürzt Der Alpinist ist am Samstag am Wasenhorn verunglückt. Er hat erst am Montag tot geborgen werden können.

Ein Helikopter der Air Zermatt hat den Verunfallten am Montagmorgen geborgen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/Symbolbild)

Ein deutscher Bergsteiger rutschte am Samstag beim Abstieg vom Walliser Wasenhorn auf einem Schneefeld aus und stürzte 200 Meter in die Tiefe. Der Verunfallte konnte erst am Montag tot geborgen werden.

Der 40-Jährige hatte am Samstagmorgen alleine das Wasenhorn bestiegen, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Am Abend sei er dann nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen. Doch erst am Sonntagabend habe die Familie die Polizei informiert, dass der in England wohnhafte Deutsche vermisst werde, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Am gleichen Abend konnte der Verunfallte bei einem Suchflug der Air Zermatt lokalisiert werden. Für eine Bergung sei es aber zu spät und das Wetter zu schlecht gewesen, sagte die Sprecherin. Doch zu diesem Zeitpunkt sei bereits klar gewesen, dass der Bergsteiger den Sturz nicht überlebt haben konnte.

Am Montagmorgen sei der Tote dann geborgen und ins Tal geflogen worden. An der Aktion waren neben der Kantonspolizei und der Air Zermatt auch der Alpine Rettungsdienst Brig-Simplon beteiligt.

