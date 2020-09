Willkommen

Hallo und herzlich willkommen beim US-Open-Final 2020!

Zwei Dinge kann man jetzt schon mit Sicherheit sagen: Der Gewinner der US Open 2020 spricht Deutsch und es wird sich ein neuer Name in die Siegerliste der Grand Slams eintragen.

Für sowohl Dominic Thiem als auch Alexander Zverev wäre es der erste Sieg bei einem Major. Für Zverev ist es sogar das erste Mal in einem Final bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt. Das kann man ihm als Nach- (keine Erfahrung) oder Vorteil (unbeschwert) auslegen.

Auf dem Papier und in den Wettbüros geht der Deutsche als Aussenseiter in die Partie. Für die beiden Akteure ein komplett irrelevanter Fakt, wie sie vor dem Spiel beide betonen.

Trotzdem: Auch die Bilanz spricht für den Österreicher. 7:2 Siege hat er gegen Zverev vorzuweisen.

Ab ca. 22 Uhr geht es los.