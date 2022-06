Erzählt nicht die ganze Wahrheit: Luigi Di Maio. Foto: Claudio Peri (Keystone)

Das wars, bleiben wird nur Sternenstaub. Vier Jahre nach ihrem spektakulären Sieg bei den italienischen Parlamentswahlen fliegt die Protestbewegung Cinque Stelle auseinander – laut und gehässig, in zwei antagonistische Lager. Luigi Di Maio, Italiens Aussenminister und früherer «Capo politico» der Partei, nimmt nach seinem Parteiaustritt mehr als sechzig Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit in eine neue, zentristische Fraktion, die sich «Insieme per il Futuro» nennen wird: Gemeinsam für die Zukunft.