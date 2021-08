Jede zehnte Frau betroffen – Dicke Beine – trotz Sport und Diät Wenn Beine und Arme von Frauen plötzlich dick werden, muss das nicht selbst verschuldet sein. Es könnte sich um eine Krankheit handeln, die sich behandeln lässt. Stefan Müller

Das Lipödem ist eine angeborene, genetisch bedingte und auch schmerzhafte Fettverteilungsstörung mit Wassereinlagerungen, die insbesondere Frauen betrifft und östrogenabhängig ist. Sie tritt vor allem an den Beinen, an den Hüften und manchmal auch an den Armen auf. Foto: Getty

Sie war als Kind immer schlank und sportlich, bis sich die Beine in der Pubertät zu verändern begannen. Die 26-jährige Jessica Ruckstuhl (Name geändert) ist heute noch darüber entsetzt, was da mit ihr passierte. Das Gewebe begann aufzuquellen, zunächst rund ums Knie, dann von den Fesseln bis zum Becken. «Ich bekam immer mehr Elefantenbeine», erinnert sich die junge Frau. Von Jahr zu Jahr wurde es schlimmer.

«Ich schämte mich»

Richtig auf das Problem aufmerksam wurde sie im Fitnesszentrum: Eine Messung der Fettverteilung ergab, dass sie in den Beinen viel mehr Fett hat als an den anderen Körperteilen. Anschliessend setzte sich Jessica Ruckstuhl hinter ihren Laptop und googelte. Schnell wurde ihr klar, woran sie litt: an einem sogenannten Lipödem.

Das ist eine krankhafte Fettzunahme an den Beinen, manchmal auch an den Armen. Die fortschreitende Erkrankung betrifft fast ausschliesslich Frauen. Sie tritt in Phasen von hormonellen Veränderungen auf wie der Pubertät, der Schwangerschaft oder der Menopause. Die Ursachen sind nicht bekannt, aber eine erbliche Vorbelastung dürfte auch mitspielen.

Was Betroffene tun können und wo sie Hilfe finden Infos einblenden Wer an einem Lipödem leidet, kann in erster Linie zwei Dinge machen, um die unangenehmen Beinbeschwerden zu lindern: Entwässern und Gegendruck ausüben. Kompressionsstrümpfe: massgeschneiderte, flachgestrickte Miederware (Kompressionsklasse II). Empfohlen sind zweiteilige Strümpfe, bestehend aus Caprihose und Kniestrümpfen, was das tägliche Anziehen erleichtert. Die Strümpfe müssen allerdings vor allem dann getragen werden, wenn es warm ist, nämlich in der heissen Jahreszeit. Entwässern: Dazu gehören physikalische Entstauungstherapie und manuelle Lymphdrainage sowie tägliche Kompressions-Bewegungsübungen und Hautpflege. Entwässernd wirken auch Brennnesseltee sowie kohlenhydratearme, eiweissreiche Ernährung. Regelmässige Bewegung: vorzugsweise im Wasser mit Schwimmen oder Aquafit. Das Wasser erzeugt einen angenehmen Gegendruck, was zudem entstaut. Aber auch psychologische Unterstützung kann erforderlich sein: Viele Betroffenen leiden unter der täglichen Frustration über ihr Äusseres und ihre erfolglosen Bemühungen mit Diät und Sport. Verbunden mit den ständigen Schmerzen führt dies nicht selten zu Depressionen und dadurch zu zusätzlicher Gewichtszunahme. Ein Teufelskreis beginnt. Wichtig ist es dann, rasch psychologische Hilfe zu holen. Bringen alle konservativen Therapien keine deutliche Besserung, kann eine Operation sinnvoll sein: Vor einem Eingriff empfiehlt sich allerdings immer, eine unabhängige Zweitmeinung einzuholen. Wer nämlich unter «Lipödem» googelt, stellt rasch fest, dass es einen grossen Markt gibt. Es lohnt sich also, sich seriös zu informieren. Denn ein solcher Eingriff gehört in die Hände eines Lipödem-erfahrenen Operateurs. Einige öffentliche Spitäler bieten Sprechstunden an. Eine neutrale Anlaufstelle ist auch die Selbsthilfevereinigung Lipödem Schweiz, lipoedem-schweiz.ch.

«Ich schämte mich sehr», gesteht die Coiffeuse. Deshalb dauerte es so lange, bis sie einen Arzt aufsuchte. Sie probierte es stattdessen mit allerlei Diäten und mehr Sport. Ohne Erfolg. Erst mit 23 ging sie zum Hausarzt, der sie schliesslich auf ihr Drängen an einen Spezialisten für Gefässkrankheiten überwies. Bald war die Selbstdiagnose bestätigt. «Für mich brach eine Welt zusammen», sagt Jessica Ruckstuhl. Hingegen war sie froh, nicht selbst schuld zu sein an der Situation.«

Die typische Körperform bei einem Lipödem: Zwischen sehr voluminösen Beinen und schlankem Körper besteht ein deutlicher Unterschied.

Es braucht gute Kenntnisse, um die Krankheit zu erkennen», sagt Birgit Wörle, Dermatologin am Lipödem-Zentrum Zentralschweiz der Hirslanden-Klinik St. Anna in Meggen LU, die heute Jessica Ruckstuhl behandelt. Viele Patientinnen fühlten sich nicht ernst genommen. Selbst von Ärzten bekämen sie zu hören, mit weniger Essen und mehr Bewegung liesse sich das Problem schon lösen. So gelangen denn viele Frauen mit einer selbst gestellten Diagnose zu der Dermatologin.

Ein Lipödem ist schmerzhaft

Birgit Wörle hört sich immer zuerst die Vorgeschichte der Patientin genau an. Dann folgt die körperliche Untersuchung. Die typische Körperform bei einem Lipödem: Zwischen sehr voluminösen Beinen und schlankem Körper besteht ein deutlicher Unterschied. Am häufigsten sind die Beine betroffen. Und bei jeder dritten Patientin auch die Oberarme. Knöchel und Füsse hingegen bleiben schlank. Anschliessend tastet die Ärztin das Gewebe ab.

Typisch beim Lipödem ist auch die Neigung zu Blutergüssen und Ödemen, Schwellungen im Gewebe durch angesammeltes Wasser.

Eine Lipödem-Patientin ist berührungs- und stark druckempfindlich an den betroffenen Stellen. Schon das Tragen einer engen Hose oder das Aufliegen einer Bettdecke kann Schmerzen verursachen. Typisch ist auch die Neigung zu Blutergüssen und Ödemen, Schwellungen im Gewebe durch angesammeltes Wasser. Im Verlauf des Tages nehmen die Schwellungen zu, die Schmerzen verschlimmern sich.

«Technische Geräte wie ein Ultraschall sind nicht nötig», erklärt Birgit Wörle. Um andere Erkrankungen auszuschliessen, brauche es nur medizinische Kenntnisse. Oft wird das Lipödem verwechselt mit dem «Reithosen-Syndrom», mit Übergewicht oder dem Lymphödem, einer Wasseransammlung im Gewebe. Das Lipödem unterscheidet sich vor allem darin, dass es Schmerzen verursacht und das Fett extrem ungleich verteilt ist.

Die Krankheit verläuft über drei Stadien, sehr verschieden und nicht voraussehbar. Unbehandelt ist der Körper irgendwann nicht mehr in der Lage, die Flüssigkeit aus den Beinen und Armen über das Lymphsystem abzuführen. Das heisst: Die Flüssigkeit lagert sich dauerhaft ein, und das Bindegewebe verhärtet. Es entstehen «Elefantenbeine», und die Füsse schwellen dann ebenfalls an. Das Gehen wird immer beschwerlicher.

Hauptsächlich Beschwerden lindern

Verschiedene Behandlungen im Sinne einer Entstauungstherapie lindern die Beschwerden. Kompressionsstrümpfe verhindern, dass sich die Flüssigkeit im Verlauf des Tages in den Beinen staut. Dadurch verringern sich Spannungsgefühle und Schmerzen. Hilfreich sind auch manuelle Lymphdrainagen, die den Rückfluss der Flüssigkeit in den Körper verbessern. Die Fettvermehrung hingegen kann nicht gestoppt werden, ebenso wenig die Neigung zu Blutergüssen.

Auch Jessica Ruckstuhl probierte es mehr als ein Jahr lang mit Lymphdrainagen und Strümpfen. Die Schmerzen gingen zwar zurück, blieben aber für sie bei der Arbeit im Coiffeursalon trotzdem kaum aushaltbar. Gleichzeitig holte sie sich Unterstützung bei einer Kinesiologin, um ihre Krankheit besser akzeptieren zu lernen.

Operative Fettabsaugung

Lebensqualität zurückgewonnen: Jessica Ruckstuhl nach der Fettabsaug-OP. Foto: Fabian Biasio

Es ging aber nicht lange, und Jessica Ruckstuhl entschloss sich letztes Jahr zu einem Eingriff. «Eine Operation bringt keine Heilung», betont Spezialistin Birgit Wörle. «Sie reduziert aber das Fett stark und damit auch die Schmerzen, was die Lebensqualität entscheidend verbessert.» Zumindest eine Zeit lang. Denn langfristig könnten die Probleme wieder zurückkehren.

Die operative Fettabsaugung, «Liposuktion» genannt, findet unter örtlicher Betäubung mit Dämmerschlaf statt. Nach zehn Tagen sind die Patientinnen meist wieder arbeitsfähig. Wie jeder Eingriff ist auch dieser mit möglichen, aber seltenen Komplikationen wie einem Blutgerinnsel oder einer Infektion verbunden. Birgit Wörle führt rund sechs solche Eingriffe pro Woche durch.

Die Kosten können sich auf bis 15’000 Franken belaufen, die die Patientinnen meist selbst berappen müssen. Denn die Kosten werden aufgrund der noch wenigen Studien von den Krankenkassen in der Regel abgelehnt. «Es zeigen sich aber immer wieder gute Einzelergebnisse», sagt der Angiologe Ulf Benecke vom Kantonsspital St. Gallen.

Eine Entscheidung zur Operation sollte zusammen mit dem Operateur und den behandelnden Ärzten gut besprochen und abgewogen werden. Bei Jessica Ruckstuhl hat unterdessen die Grundversicherung die Kosten doch noch übernommen. Die Beine sind nun wieder deutlich schlanker und die Schmerzen weg. Nur die winzigen Operationsnarben sind noch sichtbar. «Jetzt traue ich mich wieder, kurze Hosen oder einen Rock anzuziehen», freut sich die junge Frau.

