«Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig – Die 1-Milliarde-Dollar-Frau Greta Gerwig ist die erste Frau, die mit einem Hollywood-Blockbuster 1 Milliarde Dollar verdient hat. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil «Barbie» ein persönlicher Film wurde. Pascal Blum

Greta the Great: Greta Gerwig ist die erste Frau, der es als Solo-Regisseurin gelungen ist, mit einem Film 1 Milliarde Dollar zu verdienen. Foto: PD

Es ist eine Weile her, dass Greta Gerwig in handgestrickten Filmen mitspielte, die 15’000 Dollar kosteten und damit begannen, dass ein Paar miteinander stritt oder Sex auf dem Badezimmerboden hatte (oder beides). Sie hiessen «LOL» oder «Nights and Weekends», es war die Zeit von «Mumblecore» in den Nullerjahren. «Mumblecore», weil die Leute in diesen Filmen so undeutlich sprachen, dass man kaum etwas verstand.