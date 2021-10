Sweet Home: Wärme, Langsamkeit und Genuss – Die 10 schönsten Wohnideen für den Oktober Kerzen, Kuscheln und Lesen: Geniessen Sie mit diesen Tipps und Inspirationen das Zuhausesein und den Alltag noch mehr. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wärmen Sie mit Kerzen, Lampen und viel Weichem

Saisonwechsel: Mit Licht, Wärme und weichen Textilien wird das Zuhause jetzt noch schöner. Foto über: Bolaget

Die Heizungen laufen wieder. Wir wünschen uns ein warmes, gemütliches und freundliches Zuhause. Eines, das ein bisschen privater und ruhiger ist und eines, in dem wir Platz haben, das zu tun, was uns daheim glücklich macht. Helfen Sie ein wenig nach, kreieren Sie Stimmung – und beginnen Sie mit dem Licht. Wenn dieses nämlich warm ist und am richtigen Ort, dann werden die Räume automatisch wohnlicher. Wählen Sie warme Leuchtmittel und verteilen Sie Stehleuchten und Tischleuchten an verschiedenen Orten im Raum. Deckenlicht verleiht selten eine sinnliche Atmosphäre, da es zu hell strahlt und gewisse Nischen im Dunkeln lässt.