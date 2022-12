Best of Stadtpolizei Winterthur 2022 – Die 15 kuriosesten Einsätze der Polizei Ein gefesselter Fremdgänger, eine entlaufene Schildkröte und rebellische Rehe hielten die Stadtpolizei dieses Jahr auf Trab. Und dann war da noch der Mann, der die Polizei beklaute. Delia Bachmann

Eine Puppe mit Schnauz, eine mysteriöse Kugel, Besetzer mit Rehmasken und ein Auto auf Abwegen: Die Stadtpolizei Winterthur beschäftigte sich im Jahr 2022 mit einigen ungewöhnlichen Themen.

Es war kein lustiges Jahr für die Stadtpolizei Winterthur. Im Februar erschütterte ein zweiter Suizid innert kurzer Zeit das Korps. Der Kommandant trat aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig zurück. Und der Untersuchungsbericht, der im November präsentiert wurde, kritisierte gravierende Mängel in der Führungskultur. Hinzu kommt ein strenger Polizeialltag: Das Albanifest fand nach zwei Jahren wieder statt, der FC Winterthur war nach 37 Jahren zurück in der Super League, was der Stapo mehr Einsatzstunden bescherte. Und dann war da noch der Umzug ins neue Polizeigebäude.