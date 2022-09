Aufgefallen in Winterthur – Die 4-Tage-Woche längst genagelt Die Suche nach einer Firma, bei der sich die 4-Tage-Woche längst eingependelt hat, führte die Redaktorin von Radio SRF für ihren «Trend»-Podcast in die Grüze. Zu einer Firma, die der Tradition verpflichtet ist. Till Hirsekorn

Lässt es seit über 125 Jahren rattern: Die Nagelfabrik Nagli in der Grüze. Bild: Marc Dahinden

Die Schweizer, ein pünktlich Volk von fleissig Bürgern? Mit 43 Stunden pro Woche liegt die durchschnittliche Arbeitszeit im europäischen Vergleich tatsächlich ganz weit vorne. In Deutschland sind es 40,5 pro Vollzeitstelle, in Finnland 37,8. Warum? Weil den Schweizern Geld wichtiger ist als Freizeit, wie Wirtschaftshistoriker Bernhard Degen im SRF-Wirtschaftspodcast «Trend» erklärt. Auch die Gewerkschaften hätten sich in der Schweiz tendenziell stärker für bessere Löhne eingesetzt als für kürzere Arbeitszeiten. «Und das war der Belegschaft gerade recht», sagt er.