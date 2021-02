Kolumne Nina Kunz – Die 5 besten Podcasts Kluge Gespräche über Politik, Philosophie und Kultur. Weil: Es müssen ja nicht immer nur Bücher sein. Nina Kunz (Das Magazin)

Gut möglich, dass wir allmählich von Augen- zu Ohrenmenschen werden. Foto: Maximilian Virgili

Lange war ich so fixiert auf Bücher, dass ich alle anderen Medien vernachlässigte.

Doch dann, vor drei Jahren, war ich einmal so krank, dass ich wochenlang im Bett lag und zu schwach war, um zu lesen. Ich nörgelte rum und da empfahl mir eine Freundin den Podcast «Serial», in dem die Investigativjournalistin Sarah Koenig einen zehn Jahre alten Mordfall neu aufrollt und die Hörerinnen und Hörer an der Recherche teilhaben lässt.

Ich weiss noch: Von Episode zu Episode wurde es mysteriöser. Und irgendwann hielt ich es fast nicht mehr aus, weil ich wissen wollte, ob Adnan Syed nun unschuldig im Gefängnis sitzt. Seither bin ich hooked, angefressen.