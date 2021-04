Definitive Absage – Die Aadorfer Mäss findet frühestens 2024 wieder statt Eigentlich hätte sie im September 2020 stattfinden sollen. Nach einer ersten Verschiebung ist die Aadorfer Gewerbeausstellung nun definitiv abgesagt. Jonas Gabrieli

An der letzten Aadorfer Mäss im Jahr 2016 boten unter anderem die Blaulichtorganisationen einen Einblick in ihr Schaffen. Foto: Heinz Diener

Die Aadorfer Mäss, eine all vier Jahre stattfindende Gewerbeausstellung, soll frühestens 2024 wieder über die Bühne gehen, schreibt das Organisationskomitee (OK) in einer Mitteilung.

Die Grossveranstaltung mit über 90 Firmen aus Aadorf und der Region sowie einem Überflug der Patrouille Suisse hätte ursprünglich im September 2020 stattfinden sollen. Die Planung dazu hatte rund zwei Jahre zuvor begonnen. Im letzten Sommer entschied sich das OK für eine Verschiebung um ein Jahr. «Warten und hoffen» habe danach die Devise gelautet.

Paul Lüthi, Präsident Gewerbeverein Aadorf, und OK-Präsident Stefan Mühlemann. Foto: PD

Im März aber rief der Präsident des Gewerbevereins Aadorf, Paul Lüthi, eine virtuelle Vorstandssitzung ein: «Nachdem ich von verschiedenen Gewerblern und Firmen Zeichen erhalten hatte, dass sie ihre Teilnahme an der Messe für diesen Herbst zurückziehen werden.» Aufgrund der gegenwärtigen Situation und der wenig optimistischen Prognosen habe man einstimmig beschlossen, dem OK eine endgültige Absage anzuraten.

Auch das OK habe an einer anschliessenden Beratung «klar und einstimmig» die Messe abgesagt und sich sogleich selber aufgelöst, sagt OK-Präsident Stefan Mühlemann. «Die Absage ist der Vernunft geschuldet.» Man hätte nicht für die Sicherheit garantieren können, zudem sei das finanzielle Risiko viel zu gross gewesen.

Mühlemann sagt aber: «Wenn es nach mir geht und es die Umstände zulassen, wird die Aadorfer Mäss 2024 in gewohntem Rahmen stattfinden.» Sofern gewünscht, werde er sich wieder als OK-Präsident zur Verfügung stellen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.