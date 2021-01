Winterthurer Schüler neu mit Maske – «Die abgesagten Veranstaltungen tun mehr weh als die Maske» Ab Montag gilt ab der vierten Klasse die Maskenpflicht. Wird dies bei den Neunjährigen überhaupt funktionieren? Und hat die Stadt genügend Stück an Lager? Mirko Plüss

Die Masken müssen im Unterricht und auch im Sport immer getragen werden, einzelne Winterthurer Schulen haben damit schon Erfahrung. Foto: Raphael Moser

Ab Montag müssen in Winterthurer Schulen schon Neunjährige den ganzen Tag eine Maske tragen, selbst während des Sportunterrichts. Treffen kann es aber auch Achtjährige, wenn sie eine Mehrjahrgangsklasse besuchen. Das hat der Kanton diese Woche beschlossen. Wie reagieren Schüler und Eltern auf die neue Massnahme?

Bei der IG Elternräte Winterthur verzeichnet man bisher erst einige Reaktionen auf Facebook, teils negativ, teils pragmatisch. Co-Präsidentin Carmen Bordogna-Hänle ist zuversichtlich, dass die Maskenpflicht auch bei den Jüngeren keine grossen Probleme verursachen wird: «Kinder orientieren sich meistens gut daran, was die Eltern ihnen vorleben.» Ein Problem sieht Bordogna in der wechselhaften Kommunikation zu dem Thema: «Lange hiess es ja, Kinder seien keine wichtigen Überträger des Virus, und nun kommt halt plötzlich doch die Maske in der Mittelstufe.»