FCW im Tief – Die Abstiegsgefahr im Keime ersticken Der FC Winterthur muss sich, ist er realistisch, nach den völlig missratenen Auftritten gegen Chiasso und im Cup in Aarau und der inzwischen bedenklichen Negativserie erstmals in der Amtszeit Ralf Looses mit der Abstiegsfrage befassen. Hansjörg Schifferli

Potenzielle Stützen wie Samir Ramizi (links, beim 0:3 im Cup gegen Aarau) müssten wieder besser spielen als zuletzt. Marc Schumacher (Freshfocus)

Es war keine «normale» Niederlage, dieses 0:3 des FCW im Aarauer Brügglifeld. Es war die «Art und Weise», so formulierte es später auch Sportchef Oliver Kaiser, wie die Winterthurer diesen Cup-Viertelfinal verloren. Wie sie also die Chance vergeben, gleichsam die Fortsetzung des glorreichen 6:2 in Basel zu schreiben und dem dritten Cupfinal der Clubgeschichte bis auf einen Schritt nahezukommen. Es war – und das ausgerechnet in diesem bedeutsamen Moment – die schlechteste Leistung des FCW, seit Ralf Loose im Sommer 2018 sein Trainer wurde.

Das war offensichtlich auch den Spielern klar, immerhin. Sie seien, sagte also der erfahrene Stürmer Roman Buess, selbstkritisch genug, «um nichts schönzureden». Auch er sieht die Mannschaft in einer Phase «so schlecht wie noch nie». Was in seinem Fall heisst: seit dem Sommer 2019, seit er aus Lausanne auf die Schützenwiese kam. Er spricht von einer «Verkrampfung, die man der Mannschaft anmerkt.» Und er denkt, «dass im Moment ein Grossteil von uns nicht in Form ist.» Natürlich gebe es dafür Gründe, wie etwa die Platzprobleme, «aber die müssten wir auf dem Platz doch aus dem Kopf kriegen.»