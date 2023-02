Kontinuität bei Yellow – Die Abwehrchefin und Skorerin bleibt Team-Captain Aleksandra Abramowicz wird auch in den nächsten beiden Handball-Saisons im gelben Trikot von Yellow Winterthur auflaufen. pwr

Für ihre Treffer braucht Yellow-Kreisläuferin Aleksandra Abramowicz in der Regel nur wenige Versuche. Foto: Martin Deuring

Yellows Kaderplanung schreitet weiter voran. Nach Liv Rusert hat sich mit Captain Aleksandra Abramowicz eine weitere Schlüsselspielerin dazu entschieden, ihre Karriere bei Yellow fortzusetzen und so bei den Winterthurerinnen für Kontinuität zu sorgen. Den Verantwortlichen ist es gelungen, die 28-jährige Kreisläuferin aus Polen für zwei weitere Saisons an den Verein zu binden.

«Ich fühle mich sehr gut bei Yellow und bin glücklich, auch die nächsten zwei Saisons in Winterthur zu spielen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft viel erreichen können und möchte einen möglichst grossen Teil dazu beitragen», kommentiert die Polin ihre Vertragsverlängerung. Abramowicz stiess vor knapp zwei Jahren vom polnischen Erstligisten MKS Piotrcovia Trybunalski zum Winterthurer Premium-League-Team, wo sie auf Anhieb eine sehr zentrale Rolle einnahm. Mit ihrer starken Physis und dem guten Spielverständnis verleiht sie Yellows Offensive auf der Kreisposition viel Durchschlagskraft, was die mehr als 200 erzielten Tore in 40 Meisterschaftspartien deutlich unterstreichen. Zudem ist sie eine gewichtige Stütze in der Defensive.

«Sie ist eine absolute Leaderin, geht mit ihrer professionellen Einstellung stets voran und will immer gewinnen. Sie ist für unsere Mannschaft sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung und als Captain eine unverzichtbare Stütze», erklärt Trainer Oliver Roth.

