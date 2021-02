Hallenbad und Park statt Abfall – Die älteste KVA der Schweiz stellt die Kehrichtverbrennung ein Auf dem Areal der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Josefstrasse in Zürich sollen eine Energiezentrale, ein Hallenbad, ein Park und mehr entstehen. Weil der Platz knapp ist, werden die Neubauprojekte wohl gestapelt. Matthias Scharrer

Die KVA Josefstrasse in Zürich verbrannte in den letzten zehn Jahren grösstenteils Müll aus Süddeutschland. Foto: Matthias Scharrer

Ende März ist Schluss mit der Kehrichtverwertung mitten im Zürcher Kreis 5: Dann wird in der KVA Josefstrasse die letzte Tonne Abfall verbrannt, wie Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) gestern mitteilte.

Schon seit zehn Jahren ist die älteste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz aufgrund von Überkapazitäten fürs Verbrennen des Zürcher Mülls eigentlich überflüssig. Sie wird daher in der kantonalen Abfallplanung seit 2011 nicht mehr berücksichtigt. Seither dient sie dazu, aus abgefackeltem süddeutschem Abfall Fernwärme für Zürich-West zu gewinnen. Weil der boomende Stadtteil nun an das Fernwärmenetz der KVA Hagenholz in Zürich-Nord angeschlossen wird, erübrigt sich dies.