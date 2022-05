Seltene Infektionskrankheit – Die Affenpocken breiten sich aus Mehrere westliche Länder melden Ansteckungen bei Menschen mit dem Erreger aus Afrika – zuletzt Italien und Schweden. Wie gefährlich ist das Virus? Die wichtigsten Antworten. Felix Straumann

Im Elektronenmikrosop sehen Affenpockenviren gleich aus wie echte Pockenviren, eine Erkrankung verläuft aber milder. Foto: Getty Images

Seit dem ersten Fall von Anfang Mai in Grossbritannien melden immer mehr Länder Affenpocken-Fälle. Hinzugekommen sind Portugal, Spanien, die USA, Kanada sowie am Donnerstag Schweden und Italien. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und verschiedene Gesundheitsbehörden sind besorgt und rufen zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Wie ungewöhnlich sind diese Ansteckungen?