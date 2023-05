Flucht vor den Taliban – «Die afghanischen Frauen leben wie im Gefängnis – und die Welt lässt das zu» Mit 15 Jahren flüchtete Nila Ibrahimi aus Afghanistan. Sie erzählt von ihrer Flucht, ihrer Wut auf die USA und ihrem Kampf für die Rechte der afghanischen Mädchen. Michelle Muff

Sie setzt sich für die afghanischen Frauen und Mädchen ein: Schülerin Nila Ibrahimi (16). Dom Smaz

Nila Ibrahimi sass mit ihrer Mutter in der Küche am Frühstückstisch, als sie erfuhren, dass die Taliban in ihr Kabuler Wohnviertel einmarschiert waren. Eigentlich wollte sie nach dem Frühstück für eine Prüfung lernen. Doch ihr Leben änderte sich schlagartig, als die Nachbarn der heute 16-Jährigen die Botschaft am Morgen des 15. August 2021 überbrachten: