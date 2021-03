Grossanlass in Winterthur – Die Afropfingsten finden statt – aber nur online Das Winterthurer Kulturfestival soll trotz der Pandemie durchgeführt werden. Jedoch nur online und ohne Markt. Gregory von Ballmoos

Keine Musik und kein Tanz an Pfingsten. Die Afropfingsten finden Corona-bedingt online statt. Foto: mad

Die Winterthurer Altstadt bleibt an Pfingsten auch dieses Jahr still, abgesagt sind die Afropfingsten jedoch nicht. Das Festival verschiebt ihr Programm ins Internet, der Markt wurde abgesagt. Zu hoch seien die Auflagen für eine Durchführung, heisst es in einer Mitteilung. Die Konzerte aber können online gestreamt werden.