Konkurs in Winterthur – Die «Akte Erb» ist geschlossen Nach über 16 Jahren ist das Konkursverfahren um den Winterthurer Pleitier Rolf Erb abgeschlossen. Rechtsanwalt Matthias Hotz zieht eine positive Bilanz: Es konnten rund 80 Millionen Franken für die Gläubiger herausgeholt werden. Michael Graf

Bis 2017 der Wohnsitz des Pleitiers Rolf Erb, 2019 erfolgreich zu Geld gemacht: Das Schloss Eugensberg in Salenstein TG mit 80 Hektar Umland. Foto: Samuel Schalch

Es war eine der grössten Pleiten in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte, der Zusammenbruch des verschachtelten Imperiums der Winterthurer Familie Erb, die mit dem Import japanischer Autos reich wurde und sich am Ende mit Immobiliendeals in Ostdeutschland verspekulierte. Im Juli 2014 wurde das Konkursverfahren über Rolf Erb eröffnet, seit damals vertritt der Thurgauer Rechtsanwalt Matthias Hotz die Gläubiger. Nun, über 16 Jahre und Hunderte von Bundesordner Akten später schliesst Hotz das Dossier. Er ist zufrieden – über 80 Millionen Franken hat er zusammen mit dem Konkursamt Frauenfeld für die Gläubiger herausgeholt.