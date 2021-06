Integrierte Psychiatrie Winterthur – «Die Akzeptanz von psychischen Krankheiten hat sich verbessert» Hanspeter Conrad ist seit knapp zehn Jahren Spitaldirektor der IPW. Ende Jahr geht er in Pension – nach zwei von Corona geprägten Jahren. Elisabetta Antonelli

Hanspeter Conrad, Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur, geht Ende Jahr in Pension. Foto: Marc Dahinden

Herr Conrad, Sie gehen Ende Jahr in Pension. Was tun Sie, damit Sie nicht in ein Loch fallen? Ich fürchte nicht, dass ich in ein Loch falle. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren intensiv mit diesem Schritt auseinandergesetzt. Es ist, wie ein Kind loszulassen. Die IPW ist jetzt 20 und wird zur jungen Erwachsenen. Ich habe grosses Vertrauen in dieses Kind, und das Wohlergehen liegt mir am Herzen. Persönlich bin ich breit interessiert und habe bereits viele Pläne. Wenig ist allerdings spruchreif. Ich werde mich mit Fragen aus der Branche selber beschäftigen; Medizin und Gesundheit interessieren mich weiterhin.

«Wichtig war mir immer: eine gute und innovative Patientenversorgung. Das geht nur, wenn wir engagierte und nachhaltig motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.» Hanspeter Conrad, Direktor IPW

Als Spitaldirektor der IPW haben Sie die psychiatrische Versorgung von Winterthur und der Region fast zehn Jahre lang mitgeprägt. In welchen Bereich haben Sie besonders viel Energie gesteckt? Mir war immer die Balance zwischen den verschiedenen Bereichen wichtig. Ein Spitalbetrieb kann sich nicht wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen nur auf den Gewinn ausrichten oder darauf, neue Kundschaft zu gewinnen. Wichtig war mir immer: eine gute und innovative Patientenversorgung. Das geht nur, wenn wir engagierte und nachhaltig motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Deshalb müssen wir gut zu uns selber schauen. Sonst kriegen wir es nicht hin. Da ich früher als Arbeitspsychologe an der ETH geforscht habe, war mir das besonders wichtig. Und: Wir können das nur erreichen, wenn wir solide Finanzen haben. Diese Balance haben wir gut gehalten.

Wie schauen die IPW-Mitarbeitenden gut zu sich? Wir achten auf die Work-Life-Balance und wägen ab, wie viel Zeit wir in Job oder Privates investieren. Das war mir selber auch immer wichtig. Wahrscheinlich bin ich einer der wenigen CEOs weitherum, die ihre Arbeitszeit nachhaltig reduziert haben. Seit Frühling 2018 arbeite ich in Teilzeit, mit 75 Prozent. Daneben bin ich Präsident der Swiss Mental Healthcare, der Vereinigung der psychiatrischen Kliniken in der Schweiz. Die Work-Life-Balance schaffe ich für mich selber gut. Das sehe ich auch bei meinen Mitarbeitenden, auf Kader- und Geschäftsleitungsstufe: Viele haben ein 80- oder 90-Prozent-Pensum.

Sie haben in Ihrer Zeit als Spitaldirektor neue Angebote eingeführt, wie kürzlich die Tagesklinik für traumatisierte Menschen. Können Sie Beispiele von weiteren Angeboten nennen? Seit 2019 gibt es im Altersbereich zum Beispiel das Pilotprojekt «Home Treatment». Dieses ist für Patienten gedacht, die nicht mehr so mobil sind. Das Angebot wird sehr gut genutzt. 2016 haben wir eine Psychotherapiestation für Jugendliche eingerichtet, ein sehr gutes Angebot – auch für viele Jugendliche ausserhalb der Region. Ganz wichtig ist das Kriseninterventionszentrum mit zwölf Plätzen an der Bleichestrasse. Leute, die sich zum ersten Mal in eine psychische Krise befinden, können da ganz einfach Hilfe finden. Seit kurzem gibt es ein Walk-in-Angebot, das gut nachgefragt wird. Ohne Wartezeit und ohne Hürden können Menschen in psychischer Not mit einer Fachperson sprechen und Orientierung finden.

Zur Person Infos einblenden Hanspeter Conrad leitet seit 2012 als Spitaldirektor die IPW und wird Ende 2021 pensioniert. Seit 2015 präsidiert er den Schweizerischen Dachverband der Psychiatrischen Kliniken Swiss Mental Healthcare. Er ist Doktor der Betriebs- und Volkswirtschaft der Universität Bern. In früheren Funktionen leitete Conrad die Abteilung Finanzen und Tarife der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, begleitete Betriebe bei Reorganisationen und leitete Forschungsteams am ETH-Institut für Arbeitspsychologie. Der 64-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt in Oberwinterthur.

Was sind die Schwierigkeiten in der Integrierten Psychiatrie? Was heisst das genau? «Integriert» ist ein komplexer Begriff. Wir bringen die verschiedenen Ebenen, in denen eine Behandlung stattfindet, zusammen. In der Psychiatrie sind die Menschen oft nicht nur kurz und akut krank, sondern ein gewisser Teil ist von länger andauernden bis fast chronischen Krankheiten betroffen. Bei der IPW arbeiten aber auch die verschiedenen Berufsgruppen – Psychiater, Psychologen, Pflegende und Spezialisten – «integrativ» und interprofessionell zusammen: wertschätzend und auf Augenhöhe. Eine Psychiatriebehandlung ist Teamwork. Auch das soziale Umfeld und Arbeitgeber werden miteinbezogen. Ziel ist es, dass die Leute ins eigene Leben zurückgehen können.

2021 ist auch ein Jubiläumsjahr: 20 Jahre Integrierte Psychiatrie. Konnte man in dieser Zeit von dem Image der «Anstalt» wegkommen? Ja, das ist genau das, was die Integrierte Psychiatrie will: dass die Menschen nicht in einer Anstalt versorgt werden, sondern auf eigenen Beinen stehen. Dabei werden sie von der IPW begleitet.

Besteht nicht die Gefahr, dass Menschen von der IPW abhängig werden? Nein, das denke ich nicht. Das war früher so, wo die Leute teilweise über Jahrzehnte in der Anstalt waren. Da wurden ihnen optimale Bedingungen geboten, sodass sie gar nicht mehr ausserhalb leben mochten. Eines unserer Ziele ist es heute, so kurze stationäre Aufenthalte wie möglich zu machen. Die kurze Aufenthaltsdauer in der IPW belegt, dass wir dieses Ziel erreichen.

IPW Infos einblenden Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (IPW) sorgt für die psychiatrische Versorgung der Region Winterthur und Zürcher Unterland mit über 470’000 Einwohnerinnen und Einwohnern und beschäftigt rund 900 Mitarbeitende. An 14 Standorten betreibt sie verschiedene gemeindenahe ambulante, tagesklinische und stationäre Behandlungsangebote und deckt alle psychiatrischen Krankheitsbilder vom Jugendlichen bis ins hohe Alter ab.

Laut den Geschäftsberichten der letzten Jahre hat die Zahl der Behandlungen laufend zugenommen. 2020 waren es 3419 abgeschlossene Fälle. Erkranken demnach immer mehr Leute psychisch? Das ist schwierig zu deuten. In der Psychiatrie herrscht eine Unterversorgung. Anders als in anderen Gebieten der Medizin. Das ist belegt. Von 100 Menschen, die von einer psychiatrischen Fachbehandlung profitieren könnten, lassen sich nur 50 behandeln – das ist im Vergleich mit der Chirurgie eine tiefe Zahl. Weshalb, liegt vermutlich nach wie vor am Stigma, das Menschen mit psychischen Krankheiten immer noch anhaftet.

Therapien stehen auch in der Kritik, wie etwa das «kontrollierte Trinken». Diese sei zu teuer, besagt eine Studie, über die wir berichtet haben. Wie stehen Sie dazu? Da gibt es verschiedene ideologische Ansichten dazu, und ich masse mir kein Urteil an. Schafft man es, Menschen kontrolliert von einer Sucht wegzubringen, oder braucht es einen kalten Entzug? Soweit ich das Feld kenne, gibt es für beide Richtungen Evidenz. Klar ist allerdings: Eine solche Studie darf nicht unter den Tisch fallen. Die IPW führt beispielsweise mit der Stadt Winterthur die Integrierte Suchthilfe Winterthur. Dies ein weiteres Beispiel für eine integrierte IPW-Tätigkeit.

«Man soll sich einfach Hilfe holen können.» Hanspeter Conrad, Direktor IPW

Werden psychisch Erkrankte denn immer noch stigmatisiert? Wir versuchen, die Schwelle möglichst tief zu halten, um dem Stigma entgegenzuwirken. Man soll sich etwa im Kriseninterventionszentrum ganz schnell und einfach Hilfe holen können, ohne hohe Hürden der Zugänglichkeit.

Wie hat sich die Akzeptanz von psychischen Krankheiten allgemein verändert seit Ihrem Amtsantritt? Sie hat sich verbessert. Wenn allerdings eine psychische Erkrankung mit Aggressionen einhergeht, ist die Akzeptanz natürlich kleiner. Das ist für das Umfeld schwieriger und wird auch so bleiben. Insgesamt ist das Verständnis grösser. Insbesondere für die grösste Diagnosegruppe Angst- und Depressionsstörung.

«Stress entsteht, wenn man Dinge nicht beeinflussen, nicht durchschauen oder nicht vorhersehen kann.» Hanspeter Conrad, Direktor IPW

Sie haben mit Corona ein Ausnahmejahr erlebt. Wie hat sich die Pandemie auf die psychische Gesundheit ausgewirkt? Das war sicher für alle eine sehr grosse Belastung. Stress entsteht, wenn man Dinge nicht beeinflussen, nicht durchschauen oder nicht vorhersehen kann. All diese Elemente waren ein Dauerstressor während der Pandemie. Lange Zeit wussten wir nicht, wie es weitergeht. Wir haben aber auch erlebt, dass Menschen mit psychischen Problemen gut mit der Corona-Situation umgegangen sind. Denn sie sind es gewohnt, immer wieder herausfordernden Situationen zu begegnen und sie zu meistern. Vielleicht gewohnter als andere Menschen.

Wie wird die Zeit nach Corona aussehen? Werden viele weiterhin leiden, oder ist nach der Pandemie auch die Psyche wieder auf dem Damm? Mit dem Impfstoff ist zumindest eine gewisse Entspannung da. Aber es wird wahrscheinlich auf eine Polarisierung hinauslaufen. Die Frage wird sein, wie die Gesellschaft mit Geimpften und nicht Geimpften umgeht. Eine 100-Prozent-Durchimpfung wird es vermutlich nicht geben. Ganz optimistisch bin ich deshalb nicht.

Was wird die Psychiatrie in Zukunft beschäftigen? Den Nachwuchs in den Berufsgruppen Psychiatrie, Psychologie und Pflege zu sichern, wird eine grosse Herausforderung sein. Gibt es genug Leute, die bereit sind, die herausfordernde Arbeit in der Psychiatrie auf sich zu nehmen? Die Entstigmatisierung wird uns weiterhin beschäftigen. In der IPW behandeln wir auch Personen, die nicht freiwillig zu uns kommen. Sie werden zu ihrem Schutz aufgrund einer psychischen Störung bei uns fürsorgerisch eingewiesen und behandelt. Die Frage ist: Wie beeinflusst der Zwang das Wohl der Patientinnen und Patienten?

Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg? Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg in seiner Aufgabe. Er kommt aus der Branche und weiss, welch komplexe Themen er antrifft. Man kann es nicht allen recht machen: Versorgung, Finanzen, Mitarbeitende – wenn alle einigermassen zufrieden sind, dann kann man selber zufrieden sein.

