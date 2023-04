Auswanderer aus Turbenthal – Die Almeidas wohnen jetzt in einer alten Mühle in Frankreich Nach drei Jahren in Kanada ist die Familie Almeida wieder ausgewandert: nach Frankreich, in ein Anwesen mit Seen, Pferden und einer Mühle. Rafael Rohner

Bea und Josef Almeida sind neuerdings in Frankreich zu Hause. Foto: SRF

Auf Bildern sieht das neue Zuhause der Familie Almeida in Frankreich malerisch aus. Le Moulin de Cheni, die Mühle von Cheni, liegt direkt an einem See. Wald und historische Gebäude spiegeln sich im Gewässer. Ein Reh schaut scheu in die Kamera. In der Nähe liegen Limoges und der Naturpark Périgord-Limousin, der für seine Burgen, Flüsse und Moore bekannt ist. Mittendrin: die Familie Almeida, die bis vor kurzem noch in Kanada zu Hause war und die sehr glücklich wirkt.