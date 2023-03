Abwehr von Pfadi – Die alten Tugenden sind wieder da Die Handballer von Pfadi Winterthur haben in diesem Jahr zwar nicht alle Spiele gewonnen. Aber ihre Stärke in der Verteidigung ist seit Februar offensichtlich. Das ist gut fürs Playoff. Urs Stanger

Unlängst wurde er für seine 300 Pfadi-Spiele in Meisterschaft und Cup geehrt, vor zehn Jahren holte man ihn wegen seiner Abwehrqualitäten von GC Amicitia Zürich. Wenn Stefan Freivogel also sagt: «Wir haben zurück zu alten Pfadi-Tugenden gefunden.» Dann weiss er aus eigener Erfahrung, wovon er spricht: Die Winterthurer können wieder verteidigen.

Seit dem Meistertitel 2021 fehlte in diesem Bereich, auch durch viele Wechsel und Ausfälle, die gewohnte Stabilität. Im Sommer 2022 kam mit Viran Morros der Abwehrchef, der in der Saison davor spürbar gefehlt hatte. Erste Fortschritte waren schnell einmal erkennbar. Aber erst jetzt, seit dem Restart der Meisterschaft im Februar, tritt die Defensive auf einem Level auf, der ihr konstante Leistungen zutrauen lässt. Sie war der stärkste Teamteil der Winterthurer, wobei auch sie allein nicht verhindern konnte, dass zwei der vier Partien verloren gingen.

«Es verging kein Tag, an dem wir nicht eines der drei Abwehrsysteme trainiert haben.» Stefan Freivogel, Defensivspezialist von Pfadi

Im Vorbereitungsmonat Januar, bei ausnahmsweise komplettem Personalbestand, wurde sehr viel ins Defensivverhalten investiert. «Es verging kein Tag, an dem wir nicht eines der drei Abwehrsysteme trainiert haben», erklärt Stefan Freivogel. Offenbar hat es sich gelohnt. «Man sieht es jetzt auch auf dem Feld.» Eine der Stärken: «Wir können das System im Verlauf eines Spiels ändern und dem Gegner anpassen», sagt der 33-jährige Familienvater, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft und der sich trotz beruflicher Belastung nach wie vor «topp fit» fühle.

Vom Aufsteiger gefordert Infos einblenden Der 2. Rang ist durch die Niederlage am Samstag in Schaffhausen wohl entschwunden und der 3. Rang wird Pfadi nicht mehr zu nehmen sein. Der HSC Kreuzlingen dagegen kämpft noch um jeden Punkt, damit er den RTV Basel vom zweitletzten Platz verdrängen und mit Heimvorteil ins Playout starten kann. Die Kreuzlinger sind, anders als viele Aufsteiger vor ihnen, ein Gewinn für die Liga und nie zu unterschätzen. «Ein sehr gefährlicher Gegner», sagt Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic vor dem Heimspiel gegen den Partnerverein am Freitagabend in der Axa-Arena. «Es wird eine Herausforderung.» Dies umso mehr, als auch in der dritten Woche nacheinander Spieler krank fehlen.

In diesen letzten vier Spielen verursachte Pfadis Verteidigung bei den Gegnern überdurchschnittlich viele technische Fehler. Das war selbst letzten Samstag bei der 24:31-Niederlage in Schaffhausen so. Unter dem Strich hat Pfadi nach 23 Runden (hinter dem HSC Suhr Aarau) am zweitwenigsten Tore aller NLA-Clubs kassiert, obschon die Torhüter noch Potenzial nach oben haben.

Der Wert des Chefs

Die Schlüsselrolle spielt Morros. Deswegen haben ihn die Winterthurer auch geholt, den Weltmeister, Europameister und Olympiadritten aus Spanien, der mit grössten Namen dieses Sports im gleichen Team gespielt hat und seit bald 20 Jahren der Spezialist für die Defensive ist. «Er ist extrem wertvoll, als Mensch und Leader, ein Hammertyp. Im Spiel gibt es keine Situation, die er noch nicht erlebt hat. Er führt uns an. Alle haben viel Respekt vor seinen Leistungen. Auch die Gegner. Man merkt, dass sie nicht gerne gegen ihn anlaufen wollen…», meint Freivogel. Wenn Morros etwas sage, würden alle zuhören. Und im Training. Da gebe der 39-jährige Spanier sogar der Offensive Tipps. So im Stil: «Er erklärt, was sie machen muss, damit er es in der Abwehr als schwierig empfinden würde», erzählt Freivogel mit einem Lächeln .

«Er kann nicht für sechs Spieler verteidigen. Aber er macht jeden neben sich um zehn bis fünfzehn Prozent besser», sagt Trainer Goran Cvetkovic über seinen Abwehrchef. «Er ist der wichtigste Entwicklungsfaktor für die anderen.» Stefan Freivogel und Cédrie Tynowski seien die zwei weiteren Spieler, welche die Teamkollegen in der Abwehr vorwärtsbringen würden.

Wer wird Playoff-Gegner?

«Wir haben uns in der Verteidigung stabilisiert», ist Freivogel überzeugt. «Das ist der Grundstein fürs Playoff.» Dort, ab April, wird entschieden, ob die Saison zum Erfolg oder Misserfolg wird. Auf wen die Winterthurer, welche die Hauptrunde mutmasslich auf Platz 3 beenden, im Playoff-Viertelfinal treffen, ist wieder offener als auch schon. Wacker Thun hat am Mittwoch das Derby gegen den BSV Bern gewonnen und ist jetzt gleichauf mit dem Tabellensechsten aus der Hauptstadt. Und der HSC Suhr Aarau, im Februar ohne Punktgewinn, könnte in den verbleibenden vier Runden noch von Platz 5 auf 6 zurückfallen. Unabhängig vom Gegner: Bringt Pfadi die richtige Intensität in der Abwehr heran, ist vieles möglich.

