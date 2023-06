Die EU stellt die Weichen für eine restriktivere Asyl- und Migrationspolitik: An den Aussengrenzen soll sich entscheiden, wer Anspruch auf ein Asylverfahren hat. Foto: Nicolas Economou (Getty Images)

Die EU will an der Aussengrenze für Migranten ein härteres Regime einführen und gleichzeitig Asylsuchende mit Bleiberecht unter den Mitgliedsstaaten fairer verteilen. Die Mitgliedsstaaten haben sich am Donnerstag auf die Konturen einer Reform geeinigt, der das EU-Parlament in einem nächsten Schritt noch zustimmen muss. Doch was ist der Durchbruch nach Jahren der Blockade wert?