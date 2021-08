Alterszentren in Winterthur – Die Altersheime werden zu Allroundern Winterthur will die ambulante Altenpflege stärken und dafür ihr Angebot und vier von fünf städtischen Alterszentren umbauen. Das wird die Stadt rund 230 Millionen Franken kosten. Delia Bachmann

Beim Alterszentrum Oberi prüft die Stadt, ob eine Sanierung oder ein Ersatzneubau sinnvoller ist. Archivfoto: Marc Dahinden

Im Juni stellte die Stadt Winterthur ihren Masterplan für die Pflegeversorgung bis 2040 vor. Eine Lücke ortete der Stadtrat bei den ambulanten Angeboten wie der Spitex, dem Wohnen mit Service oder bei den Tagesplätzen, die betreuende Angehörige entlasten. Nun zeigt die Stadt mit der am Dienstag publizierten Angebots- und Immobilienstrategie auf, wie sie diese Lücken in der Altenpflege schliessen will.

Die «Alles unter einem Dach»-Strategie sieht vor, dass alle Angebote auf dem Areal eines Alterszentrums angesiedelt sind. Die Altersheime sollen noch stärker mit der Spitex zusammenarbeiten und so einen unkomplizierten Wechsel der Betreuung und Wohnform ermöglichen. Für Menschen, die in ihrem eigenen Zuhause alt werden möchten, bietet die Spitex neu eine Gesundheitsberatung an. Die Alterszentren setzen vermehrt auf temporäre Aufenthalte etwa zur Rehabilitation oder zur Entlastung von Angehörigen. Dadurch soll laut Mitteilung der Stadt die Rückkehr in ein selbstständiges Leben gefördert werden.

Wo was gebaut wird

Die neue Strategie verlangt nach Anpassungen bei der Infrastruktur. Für die geplanten Sanierungen und Ersatzneubauten rechnet die Stadt mit Kosten von 230 Millionen Franken. Die konkreten Bauvorhaben werden – je nach Bausumme – dem Stadtrat, dem Grossen Gemeinderat oder dem Stimmvolk vorgelegt. Die Stadt will den Sanierungszyklus bis 2035 abgeschlossen haben. Es wird nicht möglich sein, alle Arbeiten bei laufendem Betrieb durchzuführen. Für die Bewohnenden, die ihre Zimmer vorübergehend räumen müssen, soll der Ersatzneubau des Alterszentrums Adlergarten ein temporäres Zuhause bieten.

Bis auf das Alterszentrum Neumarkt sind mittelfristig in allen städtischen Alterszentren verschiedene Bauprojekte geplant. Im Alterszentrum Adlergarten entsteht ein Erweiterungsneubau mit 100 bis 120 Plätzen. Dazu eine Sanierung für Wohnen mit Service und ein Spitex-Zentrum. Im Alterszentrum Oberi wird noch geklärt, ob eine Sanierung oder ein Ersatzneubau sinnvoll ist. Die Zahl der Pflegeplätze soll reduziert werden.

Das Alterszentrum Brühlgut wird mit rund 110 Plätzen weiterbetrieben. Ein Anbau soll den Wohncharakter erhöhen. Die Residenz nebenan wird für das Wohnen mit Service saniert; zum selben Zweck wird ein ergänzender Neubau geprüft. Im Alterszentrum Rosental ist ein Umbau geplant, um das Raumangebot und die Wohnlichkeit zu optimieren. Es soll mit rund 100 Einzelzimmern weiterbetrieben werden.

