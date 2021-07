Kommentar zum Zustand der Vereinigten Staaten - Die amerikanische Ordnung zerfällt

Das Gezänk auf s ozial e n Netzwerke n und die hoffnungslos polarisierten Medien helfen ihnen nicht weiter : Die USA sind zerfetzt, wie die Flagge auf dem Bild. Illustration: Kornel Stadler

Weht der «Star-Spangled Banner» im Wind, wird es Amerikanerinnen und Amerikanern warm ums Herz. Davon konnte man lange ausgehen. Wenn aber diesen Sonntag der diesjährige Nationalfeiertag begangen wird, hat die US-Flagge für viele ihre Magie verloren.

Vor acht Tagen drehte sich die afroamerikanische Hammerwerferin Gwen Berry nach ihrer Olympia-Qualifikation angeekelt ab, als die Nationalhymne erklang. Am Tag danach wurde beim Washington Square Park in New York ein ägyptischer Immigrant zusammengeschlagen, weil er an seinem Imbisswagen eine US-Flagge statt des «Pride»-Regenbogens befestigt hatte.

