FCW trifft auf Xamax – Die Anforderungen des Alltags Drei Tage nach dem grossen Cup-Sieg in Basel geht es für den FC Winterthur im Alltag um einen Sieg gegen den Zweitletzten der Challenge League, Neuchâtel Xamax. In Neuenburg hat er seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gewonnen. Hansjörg Schifferli

Keine guten Erinnerungen hat der FCW (links Anas Mahamid) an die letzte Reise nach Neuenburg: Xamax siegte 2:0. Laurent Gillieron (Keystone)

Vom Zweiten der Super League zum Zweitletzten der Challenge League – das ist der Weg, den der FCW binnen drei Tagen geht. Nach dem glorreichen 6:2 im Cup-Achtelfinal in Basel machen sich die Winterthurer am Samstag auf den Weg zu Xamax nach Neuenburg.

In einer Beziehung ist die Ausgangslage ähnlich wie gegen den FCB: Den hatte der FCW im Cup überhaupt noch nie und in der Meisterschaft auf dessen Platz nie seit 1960 geschlagen. Im Falle von Xamax liegen die Dinge so: Es ist beinahe 53 Jahre her, dass eine Mannschaft des FCW in Neuenburg gewonnen hat. Es war am Pfingstsamstag 1968, als Altmeister Timo Konietzka (2) und Nachwuchsmann Max Oettli die Tore zu einem 3:1-Sieg schossen. Das war eine Woche, nachdem sich die erste Cupfinal-Mannschaft des FCW am Ende einer aussergewöhnlichen Saison ihren Aufstieg in die Nationalliga A gesichert hatte.