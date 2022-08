Sie haben im Mai 2020 den Chefposten beim Xing-Mutterhaus New Work übernommen. Wie gibt man einem Unternehmen seine Handschrift, wenn man zu Hause vor dem Bildschirm sitzt?

Es war tatsächlich eine seltsame Situation, im eigenen Wohnzimmer zur Chefin zu werden. Man ist in dieser Funktion tendenziell immer zu stark in einer Blase, und wenn man den ganzen Tag nur Zoom-Meetings abhält, verstärkt sich dieser Effekt. Ich habe mich deshalb mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Spaziergängen verabredet und alle anderen aufgefordert, mir in virtuellen Kaffeepausen-Chats oder an den Lagerfeuer-Veranstaltungen via Videostream ungefiltert zu sagen, was sie beschäftigt.