Proteste im Iran – Die Angst, die man vor seinem eigenen Land haben kann Was geschieht, wenn die Tochter ermordeter Regimegegner in den Iran zurückkehrt? Ein Reisebericht. Parastou Forouhar

Überall auf der Welt demonstrieren Menschen gegen das iranische Regime und zeigen, wie hier in Paris, ihre Solidarität mit der Protestbewegung. Foto: Julien de Rosa (AFP)

Am 12. November reiste ich nach Teheran, um meiner Eltern Parvaneh und Dariush Forouhar zu gedenken, oppositionelle Politiker, die 1998 durch Agenten des Geheimdienstes der Islamischen Republik ermordet wurden. Wie in jedem Jahr wollte ich an ihrem Todestag am 22. November versuchen, eine Gedenkfeier in ihrem Haus abzuhalten.