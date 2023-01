Schweizer am Yellow Cup – Die Ansprüche sind gestiegen Drei interessante Gegner aus drei Kontinenten warten am Yellow Cup auf die Schweizer Handballer. Von Freitag bis Sonntag gehts für die Titelverteidiger in der Axa-Arena nicht nur um den Turniersieg. Urs Stanger

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann Nationaltrainer Michael Suter den Yellow Cup wieder zur Entwicklung der Mannschaft nutzen. Walter Bieri (Keystone)

Am Mittwoch sind die Schweizer Handballer in Winterthur eingetroffen, am Donnerstag trainierten sie in der Axa-Arena, ab Freitag treten sie dort als Titelverteidiger zum Yellow Cup an. «Natürlich wollen wir gewinnen», sagt Nationaltrainer Michael Suter, ergänzt aber gleich: «Das Resultat steht nicht absolut im Vordergrund.»