Abo Neftenbach: Baugesuch für Hanfplantage Wo früher illegaler Hanf stand, soll bald Cannabis light blühen

Im Keller eines Gewerbehauses in Neftenbach will ein Einwohner aus Winterthur CBD-Hanf anbauen. Früher befand sich am selben Ort eine illegale Indoor-Hanfplantage.