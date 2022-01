Vulkanausbruch in Tonga - Die Aschewolke des Vulkans würde die ganze Schweiz überdecken

Vulkanausbruch bei Tonga – Die Aschewolke des Vulkans würde die ganze Schweiz überdecken Satellitenbilder und Grafiken zeigen das gewaltige Ausmass der Naturkatastrophe. Die Folgen dieses «Jahrtausendereignisses» waren selbst in der Schweiz spürbar. Yannick Wiget Patrick Vögeli

Über dem Pazifik bildet sich eine riesige Aschewolke: Der Ausbruch des Vulkans aus Satellitensicht. Quelle: Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS), Himawari-8-Satellit

Der Ausbruch des Unterwasservulkans bei Tonga am Samstag war so gewaltig, dass er am besten aus dem Weltraum zu sehen war. Satellitenaufnahmen lassen erahnen, welche Dimensionen die Naturkatastrophe innert kürzester Zeit annahm.