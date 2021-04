Angerichtet: Essen testen – Die asiatische Fast-Food-Schüssel vom Bahnhof Winterthur Das Rice Up! ist mit Asian Fusion in den Hauptbahnhof Winterthur eingezogen. Nicole Döbeli

Eine Chicken-Meatballs- und eine Tofu-Cashew-Bowl. Foto: Nicole Döbeli

Das Jack & Jo versuchte es mit Burgern, das Yalda mit einem orientalischen Buffet und seit einigen Wochen setzt die Gastrogruppe Two Spice im Winterthurer Hauptbahnhof auf Asian Fusion in Schüsseln. Rice Up! heisst die Filiale der Fast-Food-Kette, an der jeden Tag Tausende Pendlerinnen und Pendler vorbeiströmen.

Ein Kriterium, das wir deshalb für den Test festlegen: Funktionieren die Bowls als Pendler-Essen? Der Vorgänger Yalda konnte dahingehend nicht wirklich überzeugen. Ein Buffet ist zu umständlich, wenn nur wenige Minuten Umsteigezeit bleiben, und die Sandwich-Auswahl war klein.

Bei unserem Test ist das Rice Up! lediglich als Take-away geöffnet, über smood.ch könnte man sich die Bowls aber auch nach Hause liefern lassen. Das Konzept ist verständlich und über der Zubereitungsstrasse gross ausgeschildert. Jede Schüssel besteht aus fünf Komponenten, man kann sie frei wählen oder sich für eine der vier Signature Bowls entscheiden.

Die Tamarindensauce kitzelt die Zunge und verleiht dem Gericht Pfiff.

Es gibt eine Basis – Reis, Reisnudeln oder Salat–, eine Hauptzutat– Rind, Huhn oder Tofu–, ein Gemüse, eine Sauce und ein Topping. Wir entscheiden uns für eine Signature Bowl mit Tofu (13.90 Fr.), die roten Reis, marinierten Tofu mit Cashewnüssen, Satay-Sauce, asiatisch eingelegtes Gemüse, Kräutersalat und gepufften Reis beinhaltet. Der Tofu hat eine gute Konsistenz, das Gemüse ist gut gewürzt und der Reis nicht zu weich.

Die zweite Bowl stellen wir selbst zusammen aus rotem Reis, Chicken Meatballs , Bohnen, Tamarindensauce und gepufftem Reis (12.90 Fr.). Auch hier sind die Zutaten bissfest, die Tamarindensauce kitzelt mit ihrer eigenen Säure die Zunge und verleiht dem Gericht Pfiff. Die Meatballs erinnern an Convenience-Produkte und schmecken okay.

Das Rice Up! bietet keine besonders hochstehende Küche, aber durchaus soliden und abwechslungsreichen Fast Food. Das Zusammenstellen der Bowls geht schnell, die Portion ist grosszügig, der Preis im Rahmen und die Schüsseln taugen als Take-away für den Zug.

Fehler gefunden?Jetzt melden.