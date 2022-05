FC Winterthur steigt auf – Die Aufstiegsfeier nach der Partynacht Wer die grosse Sause vor dem Stadthaus verpasst hat, holte diese am Sonntagnachmittag auf der Schützenwiese nach. Mittendrin ein Nationalliga-A-erprobter Speaker, ein müder Andreas Mösli und viele junge Fans. Gregory von Ballmoos

Die Sirupkurve wartet auf ihre Aufstiegshelden. Foto: Roger Hofstetter

«Hoi Ruedi, 12:00 Uhr Schützenwiese. Dann schauen wir mal, was läuft.» Das schreibt FCW-Sprecher Andreas Mösli um 5:48 Uhr an Ruedi Kern, den langjährigen Schützenwiese-Speaker. Um 12 Uhr sitzt Ruedi Kern dann ganz oben auf der Tribüne in seinem Kabäuschen. Auf dem Feld spielen Kinder die entscheidenden Szenen vom Match gegen Kriens nach und warten auf die Autogrammstunde mit ihren Aufstiegshelden.