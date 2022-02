Mathew Wilkins bleibt beim EHCW – Die Aussichten sind gut und der wichtigste Mann verlängert Vor dem Doppelspiel innert 24 Stunden gegen Visp hat Mathew Wilkins seinen Vertrag beim EHC Winterthur verlängert. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Fotos)

Mathew Wilkins ist nach langer Verletzungspause zurück im Team und bleibt eine weitere Saison beim EHCW. Foto: Madeleine Schoder

Am Donnerstag (20 Uhr) empfängt der EHCW den EHC Visp, einen Tag später kommt es zum Rückspiel im Wallis. Die bisherigen drei Spiele gegen Visp in dieser Saison haben die Winterthurer verloren (1:2, 0:6, 4:6). Aber das muss nichts heissen, wie die letzten knapp zwei Wochen gezeigt haben. Der EHCW gewann vier der letzten fünf Matches. Er besiegte auch die GCK Lions und Olten, gegen die es bis dahin ebenfalls nur Niederlagen gegeben hatte. Am Dienstag resultierte mit dem 2:1 bei der EVZ Academy sogar ein Sieg, obwohl die Leistung ziemlich durchzogen war.