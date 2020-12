Bandenkriminalität in Brasilien – Die Banditen kommen um Mitternacht Schüsse, Explosionen, Geiseln: Zwei brasilianische Kleinstädte werden in wenigen Tagen von schwer bewaffneten Gangs überfallen. Stecken die mächtigen Drogenbanden Brasiliens dahinter? Christoph Gurk aus Buenos Aires

Eine Attacke mitten in der Stadt: Die verwüstete Bankfiliale in Cametá im Norden Brasiliens. Foto: Getty Images

Als sie kamen, war es kurz vor Mitternacht. In Cametá, einer ruhigen Kleinstadt im nordbrasilianischen Bundesstaat Pará, krachten auf einmal Schüsse. Auch Explosionen waren zu hören. Aufgeschreckt rannten viele Bewohner an ihre Fenster oder auf den Balkon, einige filmten, was sie sahen: Autos, die durch die Strassen rasten, dazu ein Pick-up, beladen mit vermummten und schwer bewaffneten Männern. Man sah Geiseln, die über eine Strasse getrieben wurden, man hörte Schreie – und immer wieder: Schüsse.

Fast eineinhalb Stunden dauerte der Spuk in Cametá. Ein Mann war am Ende tot, ein weiterer schwer verletzt. Viele der knapp 140’000 Bewohner waren in heller Panik und die Bankfiliale im Zentrum des Städtchens zerstört. Auf das Geld in ihren Tresoren hatten es die Banditen abgesehen. Videos zeigten eine gesprengte Eingangstür, im Innern lagen Scherben und Trümmer. Ein paar Lampen baumelten lose von der Decke.

Von den Tätern, die am Mittwoch in Cametá zuschlugen, fehlt jede Spur, lediglich ein zurückgelassener Pick-up und Sprengstoff wurden gefunden. Von 10 bis 20 Männern spricht die Polizei – und dass die Kriminellen ihre Tat vermutlich von langer Hand geplant haben dürften. Der Überfall mag zwar brutal, aufsehenerregend und für viele auch traumatisch gewesen sein, ein Einzelfall aber ist er nicht. Im Gegenteil.

Schwere Maschinengewehre und kiloweise Sprengstoff

Erst am letzten Montag, ebenso um Mitternacht, hatte es einen Angriff gegeben – in Criciúma im südlichen Bundesstaat Santa Catarina. In gepanzerten Wagen verliessen die Banditen nach getaner Arbeit die Stadt. Zurück blieben Banknoten auf der Strasse und ein geschockter Bürgermeister, der von «surrealen Szenen» sprach. Allein in diesem Jahr hat das Nachrichtenportal G1 zwölf solcher Angriffe gezählt. Die Attacken sind mittlerweile so geläufig in Brasilien, dass es längst eine eigene Bezeichnung für sie gibt: «Novo Cangaço».

Der Name ist eine Anspielung auf jene «cangaceiros» genannten Banditen, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Brasiliens Nordosten ihr Unwesen getrieben hatten. Meist handelte es sich um verarmte Bauern, die Dörfer und Grossgrundbesitzer überfielen. Weil sie angeblich den Reichen nahmen und manchmal auch den Armen gaben, ranken sich heute allerlei volkstümliche Mythen um sie. Ob sie stimmen, ist fraglich. Sicher aber ist, dass die «neuen cangaceiros» aus anderem Holz geschnitzt sind als die historischen Vorgänger.

Surreale Szenen: Polizeikräfte nach dem Überfall in Criciúma im Süden Brasiliens. Foto: Reuters

Die Gangs sind sehr gut vorbereitet und bestens ausgerüstet. Sie haben oft nicht nur gepanzerte Fahrzeuge, sondern auch schwere Maschinengewehre und kiloweise Sprengstoff. Zudem kennen sich die Täter gut aus in den Städten, wo sie auftauchen. Sie wissen, wo die Polizeistation ist und wo die Bankfiliale. Sie wissen, welche Strassen sie blockieren müssen und über welche Wege man am besten fliehen kann. All das erfordert Planung und Geld.

Experten glauben darum, dass die mächtigen Drogenbanden des Landes in die Überfälle verstrickt sein könnten. Sie sind eigentlich in den grossen Städten des Landes zu Hause, in Rio oder São Paulo. Dort aber haben die Gangs mit immer grösserer Gegenwehr der Polizei zu kämpfen. Die Beamten sind selbst schwer bewaffnet und teilweise gut geschult. In den Kleinstädten aber treffen die Gangster auf unvorbereitete und meist völlig überrumpelte Sicherheitskräfte. Oft gehen die Kriminellen den Beamten nicht einmal aus dem Weg, sondern greifen die Polizeistationen von sich aus an, um so Widerstand von vorneherein auszuschalten.

Ein Banküberfall ohne Beute

Dass sich die Angriffe nun so sehr häufen und es innerhalb weniger Tage gleich zwei Attacken gab, könnte daran liegen, dass Brasiliens Banken gerade über besonders viel Bargeld in ihren Tresoren verfügen. Kunden wollen kurz vor Weihnachten Bargeld zum Einkaufen abheben, gleichzeitig bekommen viele Angestellte in Brasilien im Dezember ihr 13. Monatsgehalt ausbezahlt.

Auch in Cametá dürften die Täter darum auf satte Beute gehofft haben. Allerdings unterlief ihnen ein Fehler: Sie irrten sich im Tresor. Kein Geld sei aus der Bank geklaut worden, erklärte Helder Barbalho, der Gouverneur des Bundesstaates Pará. Von Erleichterung oder gar Schadenfreude aber keine Spur. Schliesslich dürften die Täter nach dem gescheiterten Überfall auf erheblichen Kosten sitzen geblieben sein. Es sei darum wahrscheinlich, dass die Kriminellen schon die nächste Attacke planten. Man habe den ganzen Bundesstaat

in Alarmbereitschaft versetzt, liess Barbalho verlauten. «Wir alle müssen jetzt sehr vorsichtig sein.»