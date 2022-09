Kultur in Winterthur – Die Bank bestellte einen Überfall Die Bank Valiant fragte den Künstler François Chalet, ob er etwas für ihre Sammlung machen wolle. Der überlegte nicht lange. Helmut Dworschak

Blick in die Ausstellung «François Chalet – Short Stories» im Gewerbemuseum Winterthur. Foto: Michael Lio

Ein kleiner Wichtigtuer, maskiert wie ein Cowboy im Western, dominiert den Schalterraum der Bank und schiesst mit Pistolen um sich. Eine Kundin fällt in Ohnmacht. Was da abläuft, ist spektakulär. Plötzlich geht die Tür auf und zwei Polizisten mit Panzerschrank-Bodys marschieren in den Raum. Ihre Kanonen machen ganz laut «bäng» – so steht es in den Sprechblasen.