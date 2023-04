Im Sog der CS-Krise – Die Banken-Connection des Freisinns Die FDP will nichts vom Filzvorwurf der SVP wissen. Dennoch hat die Partei immer noch gute Verbindungen zum Bankenmilieu – gerade in Zürich. Adrian Schmid

Zürcher Freisinnige mit Bankenbezug: Ständerat Ruedi Noser ist Verwaltungsrat einer CS-Tochter, Regine Sauter im Beirat eines Bankenverbands mit CS-Präsidentin. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Wieder sticht André Müller aus Uitikon ZH heraus. 2019 wurde der FDP-Kantonsrat im «Blick» als «extremster Nationalratskandidat» bezeichnet, weil er gemäss einer Auswertung am wenigsten für den Sozialstaat übrig habe. Jetzt zeigt sich, dass er am meisten Bankmandate hat. Grund dafür ist sein Job bei der UBS. Der Jurist und Ökonom listet gleich sieben Interessenbindungen auf: Er ist etwa Managing Director in Zürich, Verwaltungsratspräsident des Fund Management in Luxemburg und Country Head im Bereich Asset Management in Irland.