Liveticker: Basel gegen Hammarby - Die Basler treffen auf den Zlatan-Club

Der FC Basel muss auf dem Weg in die Gruppenphase noch eine Stufe überstehen. In den zwei Playoff-Spielen trifft der FCB heute und am nächsten Donnerstag auf Hammarby. Die Schweden sind, zumindest auf dem Papier, der bisher stärkste Gegner der Basler in dieser Saison. Und trotzdem darf der FCB sich aufgrund seiner internationalen Erfahrung, seiner individuellen Klasse und seines gelungenen Saisonstarts durchaus als Favorit bezeichnen.